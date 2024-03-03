13 فنانا في «مراسم السلوم للرسم والتصوير» بقصور الثقافة الثلاثاء المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرض «مراسم السلوم للرسم والتصوير» في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر المعرض حتى الأحد 10 مارس.

والمعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير 2023 الذي نظمته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمطروح في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

المشاركون في معرض قصور الثقافة

يأتي المعرض استمرارا لدور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني، قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري، ويضم المعرض أعمال 13 فنانا وفنانة وهم الدكتور حنفي محمود، الدكتور محمود فوزي، الدكتور محمد ثابت، الدكتور علي حسان، يوسف إبراهيم، محسن أبو العزم، أسامة عبد المنعم، أبو الفتوح البرعصي، عاطف الشافعي، فدوى عطية، عزة إسماعيل، أميرة العطار، أسماء طه.

وتحرص هيئة قصور الثقافة على اختيار بيئات مصرية متنوعة وإقامة ملتقيات بها بمشاركة فنانين متميزين لمعايشة البيئة والمناطق المحيطة وزيارة أهم معالمها لإنتاج أعمال فنية تؤكد الثراء والتنوع الكبير للبيئات المصرية.