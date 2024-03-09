أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت 9-3-2024

كشفت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 9-3-2024 في المزرعة، حيث سجل سعر الكيلو 98 جنيهًا، يضاف إليها تكلفة النفل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بـ110 جنيهات، وتوسع الجهات الرقابية جهودها للرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون.

تنشر «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 110 حتى 114 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الكيلو بين 120 حتى 128 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر البانيه بين 210 حتى 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 115 حتى 118 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج

تراوح سعر صدور الدجاج بين 145 حتى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 128 حتى 134 جنيهًا.