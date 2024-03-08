أسعار الدواجن اليوم في المزرعة والأسواق.. «الفراخ البيضاء بكام»

أعلنت بورصة الدواجن تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 8-3-2024 في المزرعة إذ سجل سعر الكيلو 91 جنيهًا، وتُكثف الجهات الرقابية جهودها للرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة.

تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 8-3-2024 للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 98 حتى 104 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 حتى 122 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 190 حتى 200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 105 جنيهات حتى 113 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 حتى 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 118 جنيهًا حتى 124 جنيهًا.