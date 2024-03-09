مسلسلات خارج «اللوكيشن» قبل انطلاق موسم دراما رمضان.. على رأسها الحشاشين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة والتي نجح بعضها بالفعل من انتهاء التصوير وتوديع اللوكيشن قبل البدء في العرض عبر الشاشات التليفزيونية .

مسلسل الحشاشين

أول هذه الأعمال الفنية هو مسلسل الحشاشين الذي يخوض من خلاله الفنان كريم عبدالعزيز السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، إذ منذ أسبوع تقريبا أعلن مخرج العمل بيتر ميمي عن انتهاء التصوير عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، إذ قال: «انهاردة كان آخر يوم لحسن الصباح، شكرا أستاذ كريم على الدعم والمجهود والالتزام والحماس، شكرا أستاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح، شكرًا لأكتر فريق إخراج مخلص».

مسلسل الحشاشين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وسيتمّ عرضه عبر قناة DMC.

مسلسل كامل العدد +1

وهناك أيضا مسلسل كامل العدد +1 الذي تقدمه الفنانة دينا الشربيني في رمضان بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول العام الماضي، وبالفعل أعلن المنتج الفني للعمل عن الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

مسلسل كامل العدد +1 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وصدقي صخر وعدد لآخر من الفنانين وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل وبقينا اتنين

وينضم إليها مسلسل وبقينا اتنين الذي يقدمه الفنان شريف منير في السباق الرمضاني، إذ جرى الانتهاء من تصويره منذ فترة ويشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين منهم شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد وطارق عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج طارق رفعت.