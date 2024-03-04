عبدالله غلوش: «المتحدة» تقدم تنوعا دراميا.. و«الحشاشين» مسلسل تاريخي بطراز عالمي

أكد الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، أن الموسم الرمضاني الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر شاشته تحتوي على تنوع كبير بين الأعمال الدرامية، مشددًا على أن هناك أعمال تاريخية وكوميدي ودراما اجتماعية، وتنوع في الأعمال ستقدمه الشركة المتحدة هذا الموسم.

وأوضح «غلوش»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن «المتحدة» تقدم 20 مسلسلا تناسب كل الأذواق، منوهًا بأن هناك 11 مسلسلا مكونا من 15 حلقة و9 مسلسلات 30 حلقة، مشددًا على أنه سيتم عرض 19 مسلسلا عبر شاشة المتحدة، بينما هناك مسلسل واحد فقط سيكون حصري عبر منصة «watch it» وهو «لحظة غضب».

«الحشاشين» عودة للدراما التاريخية

وأشار إلى أن العودة للدراما التاريخية مرة أخرى شيء جيد في «الحشاشين»، موضحًا أنه مسلسل جيد وكان من المفترض أن يتم عرضه العام الماضي، ولكن تم فتح المساحة لكي يتم تظهر بشكل جيد ومتميز، منوهًا بأن فريق العمل سافر للعديد من الدول، وتم الاستعانة بخبراء أجانب، وهو عمل تاريخي بطراز عالمي وأجنبي.

ونوه بأن جميع فريق عمل المسلسل مستمتعين بالعمل في المسلسل، مشددًا على أنه يأمل في أن يكون المسلسل على قدر من التوقعات، كما أن المسلسل يتضمن قصة جيدة ولا يتطرق لفكرة طائفة الحشاشين فقط ولكن به قصة لجذب المشاهدين.