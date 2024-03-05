تامر مجدي يتحدث عن صعوبات مسلسل الحشاشين: العمل في مواقع التصوير ممتع

كشف الفنان تامر مجدي عن أكثر الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يشارك به ضمن موسم رمضان المقبل، والمقرر عرضه حصريًا عبر شاشة قناة DMC، ومنصة Watch It.

وقال تامر مجدي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «المسلسل تاريخي بداية من اللبس والمكياج، ومواقع التصوير صعبه جدًا ومُرهقة ولكنها ممتعة في نفس الوقت».

وأضاف تامر مجدي أن علاقته جيدة للغاية ببطل العمل الفنان كريم عبد العزيز، «في الحقيقة أستاذ كريم بيحبني من مسلسل الاختيار، وقال لي أنت ممثل مهم وسوف تكون نجم كبير، وأنا بحبك، والكواليس معه بسيطة وتشرفت بالعمل معه، وتعلمت منه أن النجم الكبير بيكون أبسط خلق الله».

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل «الحشاشين» في القرن الـ21 في شمال بلاد فارس، حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين، وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة الموت» فهي الجماعة الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحمن كمال.