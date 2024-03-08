5 أسباب تجعلك تنتظر مسلسل الحشاشين.. أخطر جماعة قتالية في التاريخ

منذ اللحظة الأولى لإعلان تقديم عمل درامي فني يتطرق إلى «الحشاشين»، اتجهت الأنظار في ترقب شديد لمعرفة تاريخ أخطر جماعة قتالية في التاريخ يقودها حسن الصباح، خصوصًا بعد الإعلان عن تفاصيل العمل، الذي ستكون أولى حلقاته جاهزة، يوم الاثنين المقبل مع انطلاق شهر رمضان 2024.

كريم عبدالعزيز بطلا للعمل

حيث ازداد الترقب أكثر ودخل في مرحلة الحماس عندما تم الإعلان عن أن الفنان كريم عبد العزيز سيكون بطلا للعمل لتقديم شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين وهى واحدة من الشخصيات الجدلية التى تجعله يدخل منطقة الشر للمرة الأولى فى تاريخه الفني بعد نجاحات كثيرة قدمها على مدار تاريخه الفني جعلت الجمهور يثق فى اختياراته وينتظر تقديمه لهذه الشخصية الجدلية، وبجانبه أيضا عدد من النجوم الذين يرتبط بهم الجمهور من بينهم أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب.

عبد الرحيم كمال مؤلف للعمل

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن يزيد الأمر حماسا باختيار الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال لكتابة هذا العمل وهو ما يعطي ثقل وعمق وخاصة بعد سلسة كبيرة من النجاحات التى قدمها على مدار سنوات طويلة وكان آخرها مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022 بطولة طارق لطفي وأحمد أمين وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أضخم إنتاج في تاريخ الدراما العربية

وبجانب هذه العناصر، كلل الإنتاج العمل بوضع ميزانية ضخمة ليخرج في أفضل صورة له على مستوى الملابس والديكور ولوكيشنات التصوير وغيرها الكثير ليصبح بذلك أضخم إنتاج في تاريخ الدراما العربية.

سينرجي الشركة المنتجة للعمل

وكل هذه العناصر المشوقة تحت إدارة شركة سينرجى المنتجة للعمل ضمن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تزيد الأمر حماسا كونها واحدة من أكبر شركات الإنتاج التي حققت نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية بكثير من الأعمال الفنية .