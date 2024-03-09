محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 68 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة على المنشآت الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية

وقال المحافظ، أنّ الحملات الرقابية والتفتيشية مٌستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية، والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المُرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.

ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون

أوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحملة تمكنت من ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وجاري استخراج قرارات غلق لها، وتحرير 27 محضر إثبات حالة بالمخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري لـ68 منشأة طبية، وتحرير 20 محضر فض شمع، وتحرير عدد من الإنذارات بتلافي السلبيات التي وجدت أثناء الحملة.