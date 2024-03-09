طريقة عمل الفول المدمس بأقل المقادير.. «الطعم حكاية حضريه للسحور»

ترغب بعض النساء في معرفة طريقة عمل الفول المدمس، إذ لا تخلو منه مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، وتحاول جاهدة لإعداده في المنزل من الألف إلى الياء، حتى يكون مميزًا وشهيًا بأكثر من وصفة، للابتعاد عن تناوله من المحال مجهولة المصدر، بنفس طعم المحلات.

طريقة عمل الفول المدمس

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل الفول المدمس، وجاءت المقادير كالتالي:

نصف كيلو فول.

أربعة ملاعق كبيرة عدس أصفر.

ملعقتان فول مدشوش.

أرز.

ليمونتان.

2 ثمرة طماطم.

فلفل رومي.

طريقة تدميس الفول في البيت

وشرحت «الشرشابي» طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، وجاءت كالتالي:

نقي الفول وانقعي لمدة 4 ساعات.

اغسلي الفول وضعيه على النار في الدماسة.

اتركيه على النار حتى يغلي.

ضيفي العدس والطماطم.

ضيفي الفول المدشوش أو الأرز.

اتركي الخليط حتى يغلي.

اعصري الليمون مع الفول على نار هادئة حتى لا تصبح قشرته جافة.

قسميه في أكياس بلاستيك متساوية مع حفظه في الفريزر.

تلك الوصفة بإضافة العدس تضمن له سُمك كثيف.

طريقة أخرى لعمل الفول المدمس.. «زي المحلات»

المكونات:

فول مدمس.

عدد 2 ثمرة طماطم.

قرن فلفل رومي.

ملعقة طحينة.

ربع ملعقة شطة.

ملعقة ملح.

ملعقة خل.

ثوم.

زيت حار.

ماء.

طريقة تحضير الفول المدمس

فرغي الفول في إناء الطهي.

قطعي الطماطم والفلفل قطع صغيرة.

ضيفي القليل من الماء والزيت.

قطعي فص الثوم إلى نصفين.

ضيفهم وضعي الخل والملح والشطة .

ضيفي ملعقة الطحينة وقلبي جميع المحتويات.

ضعي على نار هادئة من 5 إلى 10 دقائق.

اتركيه حتى ينضج على النار.

هذه الوصفة لعمل فول مدمس وزائد به طعم الشطة.

ونقدم خلال السطور التالية طريقة عمل الفول المدمس، على خُطى الشيف شربيني في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»:

فول مدشوش.

عدس أصفر.

ليمون.

خل.

طريقة التحضير

انقعي الفول المدمس في ماء ساخن لمدة ساعتين أو ثلاث.

ضعي الفول في دماسة أو حلة مع معلقتين عدس أصفر.

قليب المكونات مع الفول حتى لا يشيط.

ضعي الماء ويكون ثلاث أرباع مقدار الفول.

ضعي نصف كوب خل وشرائح ليمون وماء.

اتركيهم على النار وعبئية في أكياس التخزين في الفريزر.

تتميز هذه الوصفة بمقاديرها القليلة.

كيف تصنع الفول المدمس في المنزل؟

الفول مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لذلك طريقة عمل الفول المدمس، كالتالي:

نصف كيلو فول.

ملعقة صغيرة من الليمون والكمون والملح.

ملعقة كبيرة طحينة.

زيت زيتون.

شطة.

طريقة عمل الفول المدمس السريع

نقي الفول في صينية ثم انقعيه في ماء لمدة يوم.

ضعي على نار متوسطة حتى ينضج.

اهرسي الفول وضيفي الملح والكمون وزيت الزيتون والطحينة إلى الفول.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

قدمي الفول المدمس لأسرتك على السحور.

هذه الطريقة تضمن فول صحي لإضافة زيت الزيتون.

هل الفول المدمس صحي؟

مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة يتم الحصول عليها عند تناول الفول، وهو ما عبر عنه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ إن الفول ينظم مستويات السكر في الدم، وله العديد من الفوائد تتمثل في التالي: