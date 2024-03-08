أسرع طريقة لتدميس الفول في المنزل.. هياخد 3 ساعات والطعم زي المحلات

تدميس الفول من أبرز اهتمامات المصريين حاليًا، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لأنه طبق أساسي على سفرة السحور، ونظرًا للاعتياد على تناوله يوميًا على مدار 30 يوما، فمن الأفضل تدميسه في البيت، لتحضيره بكمية كبيرة ومضمونة المصدر، ما يغنيك عن تكاليف الشراء اليومية للفول الجاهز، وفقًا للشيف نورا السادات على «سي بي سي سفرة».

أسرع طريقة لتدميس الفول في المنزل

فول منقوع لمدة ليلة كاملة.

عدس أصفر.

ملعقة أرز.

جزر.

ثوم.

ماء.

بصل.

طماطم.

ملح.

فلفل.

ليمون.

خل.

ملعقة سكر.

طريقة التحضير:

اغسلي الفول جيدًا قبل نقعه، واتركيه منقوعا ليلة كاملة.

انقعي الفول مرة أخرى في الماء المغلي لمدة ساعة إلى ساعتين فقط.

صفي الفول من ماء النقع جيدًا.

أسرع طريقة لتدميس الفول:

وضع الفول المنقوع في وعاء التدميس.

إضافة الجزر المبشور، ثم العدس، ثم الليمون.

لتسريع التدميس ضعي الفول في وعاء يحتوي على ماء المغلي.

ضيفي ملعقة الخل، ملعقة زيت، وملعقة ملح وسكر.

اتركي الوعاء على نار هادئة.

بعد مرور 3 ساعات على افتحي الغطاء وتحققي من مستوى الماء ولن تحتاجي أكثر من ذلك.

إذا احتاج الفول أكثر من 3 ساعات ضيفي إليه الماء المغلي، إذا لزم الأمر واتركيه نصف ساعة أخرى.

أسرار تدميس الفول في المنزل

نقي الفول واغسليه جيدًا.

تخلصي من الأتربة والشوائب، ثم ضعيه في مياه نظيفة.

يُنقع الفول مدة لا تقل عن 6 ساعات قبل التدميس، حتى لا يستغرق المزيد من الوقت في التسوية.

ضعي الفول مع العدس والقمح الناضج في قدرة.

غطي الفول بالماء ويقلب مرة، ثم يقفل القدر بإحكام ويترك على النار حوالى نصف ساعة بعد تهدئة النار.

الخل والسكر والليمون من الوسائل التي تسرع من تسوية الفول المدمس.