خبير في شؤون البترول: مصر من أكبر الدول المنتجة لطاقات الرياح في إفريقيا

قال حافظ سلماوي، خبير في شؤون البترول، إنّ مصر تعتبر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح في القارة الإفريقية، ولديها إمكانية لإنتاج ما يعادل 300 ألف ميجا وات من الطاقة، وهذا يمثل 5 أضعاف ما يُنتج الآن.

مصر تنتج الآن 2000 ميجا وات من الطاقة النووية

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ مصر تنتج الآن 2000 ميجا وات من الطاقة النووية، موضحا أن هناك عقد وقع بـ10آلاف ميجا وات يجرى من خلال قياسات في منطقة غرب سوهاج، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تنفذ الآن بقدرة تصل إلى 3000 ميجا وات.

تطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجدة

وتابع، أنّ هذا التحرك لتطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجدة، مضيفا أن محطة الضبعة النووية تتكون من مجموعة من الأجزاء المتراكمة حتى الوصول إلى إكمال المحطة، وهناك أجزاء من جسم المحطة، ضخمة وصعبة التصنيع والنقل، ومن ضمنها الوعاء الداخلي الخاص بالمُفاعل.

وأوضح، أنّ الدولة المصرية تتحرك وفق جدول زمني التنفيذ لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى للمفاعل بنهاية عام 2028، والانتهاء من الوحدة الثانية والثالثة عام 2029 والرابعة عام 2030.