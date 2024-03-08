بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى مفاعل الضبعة النووي

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدء تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة، من قبل المختصين والخبراء من شركة «أتوم ستروي إكسبورت» المقاول العام للمشروع.

أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية

أشارت الهيئة إلى أن وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يعد أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يجري إنشاؤها في موقع الضبعة، الذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية.

منع تسرب أي من المواد المشعة

وقالت الهيئة في بيان إن وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل له دور محوري في منع تسرب أي من المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.

جدير بالذكر أن الطبقة الأولى من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يتكون من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا؛ ومن المخطط تركيب الطبقة الأولى لوعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل على أربعة مراحل.

وقام المختصون والخبراء من شركة «أتوم ستروي إكسبورت» وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم، بتركيب الشرائح الثلاثة الأولى بعد الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية اللازمة.

وقال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة بهيئة محطات النووية لتوليد الكهرباء: «شهدنا بدء أعمال التركيب لوعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الأولى كجزء من التقدم المستمر لأعمال الإنشاء التي يجري تنفيذها في موقع المحطة النووية بالضبعة وذلك عن طريق التعاون المستمر بين فريقي العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الجهة المالكة - والروسي المتمثل في شركة أتوم ستروي إكسبورت، ونتطلع إلى النجاح في إنجاز الأعمال المتعلقة بالمراحل اللاحقة المقرر تنفيذها في العام الحالي».

أحد الأحداث الرئيسية لمشروع إنشاء المحطة النووية

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة «أتوم ستوري إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة أليكسي كونونينكو، أن بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يعد أحد الأحداث الرئيسية لمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخطط إنجازها في عام 2024، ومؤشراً واضحاً على التقدم تنفيذ أعمال الإنشاء في المشروع.

أضاف أن هذا الحدث يعتبر خطوتنا المقبلة، فيما يخص إنشاء أول محطة نووية في إفريقيا كما يعكس التقدم المنهجي نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة النووية، وأن تحقيق هذا الحدث المهم يأتي نتيجة العمل الجاد والشاق لفرق العمل من كلا الجانبين، المصري والروسي، في ظل مناخ يسوده التعاون والاستقرار والتفاهم المشترك.