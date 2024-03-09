«الغرف التجارية»: تراجع أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق قبل رمضان

شهدت أسعار السلع حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق والمعارض التجارية اليوم الجمعة 8-3-2024، وضمت قائمة السلع مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية في مقدمتها اللحوم والدواجن الحمراء والأعلاف والبقوليات والحبوب، بحسب أخر تحديثات معلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وأظهرت الأسعار المعلنة تراجع 10 سلع بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار المعلنة الأسبوع الماضي وهي العدس العدس الأصفر، والبطاطس، والبامية، والأرز السائب، والفول الصحيح السائب.

تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق والمعارض

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تراجع عدد من أسعار السلع الغذائية والخضروات، وفقا لأخر تحديثات معلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

سجل متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير نحو حوالي 351 جنيها، بنسبة تراجع سجلت حوالي 18.75 جنيه للكيلو في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

جاء متوسط سعر اللحم الضأن نحو حوالي 392 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 13.8 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الأرز الابيض السائب حوالي 30.23 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.01 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

جاء متوسط سعر الفول الصحيح السائب حوالي 51.23 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.8 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر السمسم الأبيض نحو حوالي 149.5 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ25.14 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

سجل متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 12.26 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 1.22 جنيه، في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

جاء متوسط سعر السكر الكيلوجراما حوالي 27 جنيها في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

سجل متوسط سعر البامية حوالي 38.57 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 2.19 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر حوالي 66.12 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 3.95 جنيه للكيلو في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

سجل متوسط سعر الكرنبة الواحدة نحو حوالي 20.48 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 2.62 جنيه في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

جاء متوسط سعرالجزر الأصفر نحو حوالي 8.56 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 2.2 جنيه في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

سجل متوسط سعر البصل نحو حوالي 24.67 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.26 جنيه في الأسواق والمعارض للمستهلكين.

الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تتجه نحو إيجاد حلول شاملة وفعّالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق هذا الهدف يتطلب استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، يشمل هذا الاستعراض السلع الغذائية الضرورية لتلبية احتياجات السكان، بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الأساسية التي تسهم في استمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وأضاف «الوكيل» في تصريحات صحفية أنه من المهم أن يكون الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك جزءًا من استراتيجية شاملة لضبط الأسواق وتهدئتها خلال فترة الشهر الفضيل، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المتاح من السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أهمية هذا الإجراء في ضبط الأسواق وتهدئتها خلال فترة شهر رمضان المبارك، ويشدد على ضرورة تحديد أسعار السلع بشكل عادل ومتوازن، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يساهم تراجع أسعار الدولار الموازي وزيادة إدخال السلع الغذائية إلى الأسواق في تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مما يخفف الضغوط على المواطنين ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما يُشير الوكيل إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لتلبية احتياجات السوق بعد شهر رمضان المقبل، مما يعكس استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل فعّال.