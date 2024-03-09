تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. وانخفاض في الدواجن واللحوم

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، تراجعاً ملحوظاً، خلال تعاملات اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وعلى رأسها الأرز والفول السائب، والدواجن واللحوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع سعر الأرز السائب

سجل سعر الأرز السائب اليوم، تراجعاً بنحو 6.23%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 30.23 جنيهاً، كما انخفض سعر كيلو الفول الصحيح السائب بنحو 3.39% حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 51.23 جنيهاً للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم، تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بقيمة 1.54جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 100.71 جنيه، كما تراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بقيمة 3.27 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الكيلو منها 122.24 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

- تراجعت أسعار اللحوم اليوم، حيث انخفض سعر كيلو اللحم الضأن بنحو 15.83جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو 392 جنيها.