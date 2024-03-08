تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم.. بينها الزيت والعدس

شهدت أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق، انخفاضا اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انخفاض آخر خلال الأيام المقبلة، وبين أبرز السلع التي حدث بها تراجعا الجبن والدواجن واللحوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبلغت نسبة انخفاض العدس الأصفر المعبأ 3 جنيهات، ويُباع بـ70 جنيهًا في الأسواق، فيما سجل سعر لتر زيت الذرة 123 جنيهًا بانخفاض جنيهين، بينما تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس بواقع جنيهين للتر مسجلًا 99 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وانخفضت أسعار البيض اليوم، ضمن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، إذ سجل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للكرتونة، بانخفاض جنيه، وانخفض الأحمر بمقدار جنيهين مسجلًا 157 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأبيض سجل 154 جنيهًا للكرتونة.

وكشفت بوابة الأسعار المحلية، انخفاض أسعار كيلو البصل بواقع 1.5 جنيه مسجلًا 25 جنيهًا، وكيلو الجزر الأصفر 11 جنيهًا بتراجع 1.75 جنيه، والفاصوليا الخضراء تراجعت جنيه للكيلو، مسجلة 26 جنيهًا في الأسواق.

انخفاض أسعار المسلى والجبن

وانخفضت أسعار المسلى البلدي بواقع 2.75 جنيه للكيلو مسجلة 306 جنيهات، والصناعي بواقع 1.50 جنيه لتباع بـ106 جنيهات للكيلو، والجبنة البيضاء الاسطنبولي 1 كيلو بواقع 2.80 جنيه مسجلة 143 جنيهًا، وكيلو الجبنة الشيدر بواقع 1.50 جنيه لتباع بـ257 جنيهًا.

وبالنسبة للأسماك، انخفضت أسعار كيلو القاروص بواقع 9 جنيهات مسجلًا 184 جنيهًا، وكيلو المرجان بواقع 2.50 جنيه ليباع بـ114 جنيهًا، بينما انخفض سعر السمك الحدادي بواقع 2.50 جنيه للكيلو مسجلًا 71 جنيهًا.