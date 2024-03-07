«صناعة النواب»: الإفراج عن البضائع سيخفض أسعار السلع بشكل دائم

قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن البضائع، وقرارات البنك المركزي، جميعها إيجابية تصب لصالح المواطن المصري، لتوفير السلع بشكل دائم وبالتالي انخفاض الأسعار.

المصانع ستتجه للبحث عن العملة الدولارية لإعادة تشغيلها

وأضاف «السلاب» خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المصانع ستتجه إلى البحث عن العملة الدولارية لإعادة تشغيلها، لتوفير المنتجات بشكل منتظم، موضحا: «لما تتوفر العملة الأجنبية عن طريق البنوك بسعر رسمي، هيخلي المصانع تدور على العملة الصعبة عشان تشتغل».

وتابع، أنّ استيراد مليون طن من السكر، سيحل الأزمة بشكل كبير حتى يصبح هناك اكتفاء ذاتي، خلال الفترة المقبلة.

محاربة السوق المُوازية للعملة الأجنبية بيد من حديد

وواصل: «رئيس الوزراء تحدث عن محاربة السوق المُوازية للعملة الأجنبية بيد من حديد، لكل الضاربين بالدولار واللي بيدوروا على الربح من المتاجرة منه، وبيخلقوا أزمات وحالة من القلق عند المواطن المصري، لكن بعد كل هذه الإجراءات، هتدي ثقة للمواطن في الحكومة والبنوك، وهيتعامل معهم مرة أخرى والعوائد الدولارية هتزيد خلال الفترة المقبلة».