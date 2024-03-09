«تعليم مطروح» تنظم قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدينة الحمام

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن إدارة الحمام التعليمية نظمت قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ضمت فريق عمل مكونًا من خبراء المعلمين بالإدارة التعليمية، وتحت إشراف قسم التعليم الإعدادي، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمعلمين والطلاب بالمدارس.

قافلة في السلوم والعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن قوافل الدعم المدرسي تأتي بعد نجاح أتوبيس الدعم المدرسي في إدارتي السلوم والعلمين منذ أيام، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مراجعة مناهج الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ضرورة تنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي، الذي جرى تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، والمساهمة الإيجابية في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس التي تستهدفها قافلة الدعم المدرسي مع انطلاقها غدًا الأحد في المدارس الإعدادي.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضح وكيل الوزارة أن قوافل الدعم المدرسي تأتي في سبيل الإرتقاء بالعملية التعليمية بكافة عناصرها من الطلاب والمعلمين، كونهم حجر الزاوية في العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة في الدراسة.