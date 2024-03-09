من منى عبد الوهاب مذيعة برنامج «على المسرح»؟.. «من الجرأة للإنسانية»
كتب:
أمنية شريف
11:57 ص | السبت 09 مارس 2024
الإعلامية منى عبد الوهاب
أسلوب جرئ وفريد تميزت به الإعلامية منى عبد الوهاب، حضور لافت للأنظار اشتهرت به خلال لقاءاتها المختلفة، إذ تعد مثالًا للنجاح في عالم تقديم البرامج، حتى باتت واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية التي تلقى قبولا لدى الجمهور، لتطل عليهم في رمضان 2024 ببرنامج مختلف تمامًا عن تجربتها في «أنا والقناع».
برنامج «على المسرح» لـ منى عبد الوهاب
على مدار السنوات السابقة، قدمت منى عبد الوهاب برامج مميزة علقت في أذهان الجمهور، وكشف الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، البرومو الرسمي لبرنامجها خلال رمضان المقبل، إذ ظهرت وهي ترتدي فستان الأميرات وتجلس على كرسي العرش وتخفي وجهها بوضع ماسك خاص عليه، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الأيام القليلة، مما جذب كثيرين لمعرفة معلومات عن حياتها.
من هي منى عبد الوهاب؟
وفيما يلي، أبرز المعلومات عن الإعلامية منى عبد الوهاب بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في أحد اللقاءات:
- وُلدت في القاهرة.
- حازت على درجة البكالوريوس في مجال علوم الإعلام.
- تخصصت في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
- بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2016.
- انضمت إلى قنوات متعددة.
- شهدت مسيرتها الإعلامية العديد من البرامج البارزة.
- برنامجها «مصارحة حرة» كان نقطة انطلاقها نحو الشهرة.
- حصلت على جائزة أفضل إعلامية من مجلة إماراتية عام 2016.
- تعرضت لانتقادات بسبب أسلوبها الجرئ، إضافة إلى آرائها التي أثارت الجدل.
- شاركت العديد من الإنتاجات التلفزيونية.
- قدمت برنامج «تياترو» والجزأين الأول والثاني من برنامج «الغش ممنوع»، والجزأين الأول والثاني من برنامج «الحكم بعد المزاولة» عام 2011، وبرنامج «أبو زعبل» في عام 2013، وبرنامج «مصارحة حرة» في عام 2015، ، وبرنامج «أهل المحبة» عام 2016.
- في نوفمبر 2016 ارتبطت بالمخرج عمرو سلامة، قبل أن يعلنا انفصالهما في يوليو 2017.