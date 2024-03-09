من منى عبد الوهاب مذيعة برنامج «على المسرح»؟.. «من الجرأة للإنسانية»

أسلوب جرئ وفريد تميزت به الإعلامية منى عبد الوهاب، حضور لافت للأنظار اشتهرت به خلال لقاءاتها المختلفة، إذ تعد مثالًا للنجاح في عالم تقديم البرامج، حتى باتت واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية التي تلقى قبولا لدى الجمهور، لتطل عليهم في رمضان 2024 ببرنامج مختلف تمامًا عن تجربتها في «أنا والقناع».

برنامج «على المسرح» لـ منى عبد الوهاب

على مدار السنوات السابقة، قدمت منى عبد الوهاب برامج مميزة علقت في أذهان الجمهور، وكشف الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، البرومو الرسمي لبرنامجها خلال رمضان المقبل، إذ ظهرت وهي ترتدي فستان الأميرات وتجلس على كرسي العرش وتخفي وجهها بوضع ماسك خاص عليه، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الأيام القليلة، مما جذب كثيرين لمعرفة معلومات عن حياتها.

من هي منى عبد الوهاب؟

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن الإعلامية منى عبد الوهاب بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في أحد اللقاءات: