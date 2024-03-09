يسرا ومنى زكي وخالد الصاوي.. تعرف على أبرز ضيوف منى عبدالوهاب

مع عودة شهر رمضان تعود منى عبد الوهاب ببرنامج جديد ومختلف، بعد نجاح الموسم السابق لها في «أنا والقناع»، إذ أعلن الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، عن البرومو الرسمي لبرنامج «ع المسرح» على صفحته على الفيس بوك، وتظهر فيه منى عبد الوهاب وهي تجلس على كرسي وتضع قناعا على عينيها.

وعلى مدار السنوات السابقة قدمت منى عبد الوهاب برامج مميزة علقت في أذهان الجمهور أبرزها «الحكم بعد المزاولة»، «الغش ممنوع» و«مصارحة حرة»، وفي كل برنامج كانت تستضيف كبار النجوم والشخصيات العامة في حلقات تداولها الناس فيما بعد، وكان من أبرز حضورها في العام الماضي الفنانين يسرا وريهام عبد الغفور ولطفي لبيب وشيرين رضا والإعلامية رضوى الشربيني، وفي السطور التالية نستعرض أهم ضيوف منى عبد الوهاب في البرامج السابقة.

أبرز ضيوف برنامج أنا والقناع

في برنامج «أنا والقناع» كان أبرز الحضور مع منى عبد الوهاب الشخصيات التالية:

الفنانة ريهاب عبد الغفور.

الفنان خالد الصاوي.

الفنانة شيرين رضا.

الفنان بيومي فؤاد.

الفنان هاني عادل.

الفنانة روجينا.

الفنانة حنان مطاوع.

الإعلامية رضوى الشربيني.

الفنان لطفي لبيب.

الفنانة شيماء سيف.

أبرز ضيوف برنامج «الحكم بعد المزاولة»

الكاتب مازن النجار.

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

الإعلامية جميلة إسماعيل.

الفنان أحمد عبد العزيز.

الإعلامي طارق علام.

الفنان حسن الرداد.

الفنان إدوارد.

الفنانة بدرية طلبة.

الفنانة أمينة.

الفنان أحمد فهمي.

الإعلامي أحمد المسلماني.

أبرز ضيوف برنامج «مصارحة حرة»

وفي برنامج «مصارحة حرة» كان أبرز ضيوف منى عبد الوهاب الأسماء التالية: