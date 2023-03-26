شيماء سيف ضيفة منى عبد الوهاب في «أنا والقناع» الليلة

تستضيف اليوم، الإعلامية منى عبد الوهاب، الفنانة شيماء سيف في برنامجها «أنا والقناع»، الذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وتفتح شيماء سيف قلبها لأول مرة لـ منى عبد الوهاب، بعدما تُبدي إعجابها بفورمات البرنامج الذي وصفته بالمُختلف والأسئلة التي تجعلها تفتح نقاطا كثيرة في حياتها الشخصية وحياتها الفنية.

شيماء سيف هي الضيف الخامس مع منى عبد الوهاب خلال برنامج أنا والقناع، بعدما عرضت أمس حلقة النجم شريف منير وقبله الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.

حلقات تصدرت التريند من برنامج القناع

وتصدرت حلقة غادة عادل التريند بعد حديثها عن زوجها السابق المخرج مجدي الهواري ووصفته بـ«الجدع»، وأنها أكتشفت جدعنته أكثر بعدما تركها، كما تحدثت أيضا خلال الحلقة عن إمكانية زواجها مجددا وقالت إنه من الممكن أن يحدث ذلك ولكن إذا قام بتشجيعها مجدي الهواري وتزوج أولا.

كما تصدرت حلقة يسرا التريند وخاصة عندما تحدثت عن إمكانية اعتزالها الفن، وحديثها عن سمير غانم، وأنها كانت تتحدث مع دلال خلال حضورها جنازة سمير غانم ولم تخبرها.

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

مواعيد برنامج أنا والقناع

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.