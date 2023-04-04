كريم فهمي ضيف منى عبد الوهاب في «أنا والقناع» الليلة

يحل اليوم، الفنان كريم فهمي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في حلقة تذاع على جزأين، ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، وذلك في السادسة والنصف مساء على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

كريم فهمي يكشف عن أصعب مراحل حياته

ويفتح كريم فهمي قلبه للإعلامية منى عبد الوهاب ويتحدث عن أصعب مراحل حياته؛ إذ اضطرته الظروف للعمل في سن صغيرة لأنه كان مسؤولًا بشكل كامل عن نفسه ومصاريف دراسته مرورا بمواقف كثيرة مؤلمة وصولًا للحظة تحقيق حلمه سواء في الطب أو بدخوله عالم الفن.

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، واستضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

أنا والقناع يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على WACH IT

وتصدر برنامج أنا والقناع قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.