انخفاض أسعار اللحوم اليوم السبت.. «الكندوز البلدي» بـ320 جنيها

تراجعت أسعار اللحوم اليوم السبت 9-3-2024 نحو 20 جنيها بالنسبة لسعر اللحوم الكندوز البلدي الذي سجل 320 جنيها بالتزامن مع قرب نسمات شهر رمضان المبارك، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة عن شعبة القصابين.

فسر الخبير الاقتصادي بلال شعيب سبب تراجع اللحوم وذلك تأثيرا بهبوط الأعلاف بحسب شعبة القصابين، أن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل ملحوظ نحو 550 جنيها في الطن، وهذا ساهم في تراجع أسعار اللحوم الحمراء البلدي والدواجن أيضا بشكل ملحوظ.

وتنشر «الوطن» أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وهي كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 380 إلى 460 جنيها.

سعر اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 340 جنيها.

سعر اللحوم البتلو ما بين 370 إلى 440 جنيها في الكيلو.

سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 300 إلى 320 جنيهات.

سعر الكبدة ما بين 340 إلى 360 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم الجملي سجل ما بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم اليوم

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 340 و370 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 270 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 270 جنيها.

- سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 235 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 170 جنيها.