جامعة المنوفية تحتل المرتبة الـ12 في مصر حسب تصنيف «ويبومتركس»  

صرح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية أن تصنيف ويبومتركس «Webometrics» لتقييم مواقع الجامعات العالمية وترتيب الجامعات المصرية لعام 2024، أعلن تقدم ترتيب جامعة المنوفية، حيث جاءت في المرتبة 12 على مستوى مصر والمرتبة 1538 على مستوى العالم.

خطة ورؤية الجامعة

وأكد «القاصد»، أن الجامعة ما زالت مستمرة في سعيها الدائم لرفع ترتيبها في التصنيفات العالمية حتى تصل إلى المكانة التي تليق باسم الجامعة وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس والمستوى العلمي لخريجيها، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وخطة بحثية شاملة يشارك فيها الجميع لرفع اسم الجامعة عالميا تحقيقا لرؤيتها الطموحة ورسالتها التعليمية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي.

وشدد على أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لتطوير التعليم والبحث العلمي أدى إلى تطور ملحوظ في أداء الجامعات على مستوى التصنيفات العالمية والارتقاء بمستويات النشر الدولي، ورفع مستوى التعليم وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية.