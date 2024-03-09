ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد بحضور ممثلي الوزارات ومجموعة من خبراء البيئة.

وزيرة البيئة ترحب بالمجلس الجديد في بداية الاجتماع

ورحبت وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة الجديد، مقدمة الشكر للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة 5 سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذا المجال.

توسيع قاعدة مجلس الإدارة ليضم القطاعات الأخرى

وأضافت وزيرة البيئة أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة سيسعى لتوسيع قاعدة مجلس الإدارة ليضم القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والدفاع، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي والجامعات.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرارا صعبا ولكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح الوطن، مما يساهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.