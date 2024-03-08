«البيئة» تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث بيئي

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث بيئي، وذلك بحسب نتائج نص الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

اختبارات المستوفين لشروط الإعلان

وتبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء المقبل إلى 17 مارس الجاري، وذلك بمركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

وظيفة باحث بيئي

يذكر أن تقدم لوظيفة باحث بيئي عدد 5849 متقدما، وجرى تشكيل لجنة من وزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعة أوراق المتقدمين، وبعد انتهاء أعمال اللجنة من الحصر والمراجعة تم قبول أوراق عدد 4588 متقدما لأداء الاختبارات لاستيفائهم شروط الوظيفة واستبعاد غير المطابقين للشروط.

وجرى تقسيم الاختبارات على فترتين واحدة صباحية تبدأ من الساعة 9 صباحا وأخرى مسائية تبدأ من 12 ظهراً خلال أيام الاختبار التي تمتد من 13 وحتى 17 مارس الجاري.

وكان جهاز شئون البيئة قد أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" بطريق التعاقد، في سبتمبر لعام 2022، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبة «بكالوريوس علوم - بكالوريوس طب بيطري - بكالوريوس زراعة - بكالوريوس نظم معلومات جغرافیة»، ‏وقد تم التقديم وإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد باسم السيد رئيس الأمانة الفنية للإعلان رقم 1 لسنة 2022 «جهاز شئون البيئة - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة - صندوق برید رقم 11728». عبر الرابط الآتي:

https://www.eeaa.gov.eg/Uploads/Notification/Files/20240308121024147.pdf