مصطفى حسني في احتفالية «ويبقى الأثر»: مصر وصية الأنبياء والعلماء

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني «إحنا يا أهل مصر يبقى الأثر في إيدينا أمانة.. بلد هي وصية الأنبياء والعلماء، قالو إن الجهاد هو بذل المجهود لتحقيق المقصود، وشهدائنا ومصابينا بذلوا المجهود وتحقق المقصود، وهو (ادخلو مصر إن شاء الله آمنين)، والدور علينا في السطر اللي قاله العلماء علشان يقولو لينا مكان جهادنا، قالو (مقامك حيث أقامك)، وده معناه إن كل مكان ربنا حطك فيه هو محراب العبادة للجهاد».

وأضاف مصطفى حسني، خلال بفعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أيها الموظف والعامل، شد حيلك وحلل لقمة عيشك واجتهد، وقبل ما تبص على الكاميرا بتاع المصنع اللي بتراقبك، خلي قلبك يشهد ربك صاحب الأمر، واللي بيقول وهم معكم أينما كنتم».

وتابع مصطفى حسني «ربات البيوت اللي بيتفانوا في تربية عيالهم علشان تفرغي جوزك لكفاحه في ميدان العمل، بس افتكري تربيه على الشخصية المتزنة اللي متعلقة بعبادة الله وإصلاح الأخلاق وعمارة الأرض، وهنيئا لست البيت اللي بتربي العيال، ولكنها احتاجت تنزل لميدان العمل وتشتغل مع جوزها علشان تكفي تكاليف الحياة، والرسول بشرك بالأجر المضاعف يوم ما قال إن كل مليم بتصرفيه على بيتك ليه أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم».

وأضاف «إن شاء الله بشهدائنا ومصابينا وكل عامل في البلد دي وكل ست كريمة سيبقى الأثر وطن آمن ومستقر فيه أكثر من 100 مليون بيسعوا على رزقهم آمنين مطمئنين».