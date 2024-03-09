مواعيد الجامعات في رمضان 2024.. تعديل جداول المحاضرات للطلاب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تعديل الخريطة الزمنية للحضور والانصراف بشأن مواعيد الجامعات في رمضان 2024، سواء للعاملين أو الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أن ذلك تماشيًا مع القرارات والضوابط، والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.

مواعيد الجامعات في رمضان 2024

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إنّ مواعيد الجامعات في رمضان 2024 جرى العمل على تعديلها من قبل الكليات المختلفة بما يحقق الضوابط والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن، موضحًا أن مواعيد العمل للعاملين ستكون من الساعة 9 صباحًا حتى الـ2 مساءً، وفيما يخص المستشفيات الجامعية، تُحدد مواقيت الحضور والانصراف؛ بما يتفق مع مقتضيات العمل بها، لافتًا إلى انتهاء المحاضرات والسكاشن، وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف.

انتهاء المحاضرات قبل موعد الإفطار بساعتين

وأوضح الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنّ الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان 2024، لافتًا إلى التشديد على ضرورة انتهاء كل المحاضرات قبل موعد الإفطار بموعد لا يقل عن ساعتين تيسيرًا على الطلاب ، مشيرًا إلى تعديل الخريطة للمحاضرات والسكاشن بمختلف الكليات، وأن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الحضور والانصراف.