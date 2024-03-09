دار الإفتاء تشرح كيفية صلاة التراويح 11 ركعة في رمضان

مع حلول شهر رمضان، يُقبل المسلمون على أداء صلاة التراويح، تلك الشعيرة الدينية التي تُعتبر من النوافل التي رغّب فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ تعد سنة مؤكدة للرجال والنساء، فقد شهدها الرسول وصلاها في جماعة، وحث الصحابة على صلاتها، وبين فضلها وثوابها العظيم.

كيفية صلاة التراويح

وقالت دارالإفتاء المصرية في حديث سابق عن كيفية صلاة التراويح 11 ركعة وفضلها في شهر رمضان إن صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، مضيفة أن وقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

صلاة التراويح

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن كيفية صلاة التراويح 11 ركعة، إن صلاة التراويح هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ثَبَت فضلُها وجزيل ثوابها والترغيب في أدائها في أحاديث كثيرة؛ منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ولفتت الإفتاء خلال الحديث عن كيفية صلاة التراويح 11 ركعة إلى أنه يصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقة على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.