صلاة التراويح 13 ركعة أم 23؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك والذي يستحب فيه الدعاء والصلاة، ومن أبرز مظاهره صلاة التراويح، وقد يسأل بعض الناس: هل صلاة التراويح 13 ركعة أم 23 ركعة؟ في هذا الشأن أفادت دار الإفتاء أن صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ وعدد ركعاتها (الثلاث والعشرين بالوتر)، وهو ما عليه جماهير العلماء وعامَّة الفقهاء.

وتابعت الإفتاء فيما يخص صلاة التراويح 13 ركعة أم 23 ركعة أن الاقتصار فيها على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ -كما عليه الغالب من عادة الناس- مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم؛ على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية؛ على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

الإفتاء: عدد ركعات التراويح 23 بالوتر

وأضافت: فيما يخص صلاة التراويح 13 ركعة أم 23 ركعة عبر موقعها على الإنترنت أنه يُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون، مشيرة إلى أن في «الصحيحين» عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر».