سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس اليوم السبت 10 -2-2024

سجل سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس استقرارا ملحوظا في البنوك، حيث سجل سعرالجنيه المصري أمام اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.3 جنيه للبيع، ونحو4.28 للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس، حسب الأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

استقر سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 8.22 جنيه للشراء، ونحو 8.26 للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 4.3 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 4.28 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

سجل سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر اليوم نحو 8.38 للشراء، ونحو 8.4 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

يبلغ سعر 100 روبية هندية نحو 37.19 جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

يصل سعر 100 روبل روسي نحو 33.90 لكل جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري مقابل الراند الجنوب أفريقي

يساوي سعر الراند جنوب أفريقي نحو 1.63 جنيه مصري.

سعر الجنيه مقابل البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر100 بيزو أرجنتيني نحو 3.72 جنيه مصري.

سعر الجنيه أمام الريال البرازيلي

سجل سعر الريال البرازيلي نحو 6.23 جنيه مصري.

سعر الجنيه أمام البير الإثيوبي

يبلغ سعر البير الإثيوبي الواحد نحو0.55 جنيه مصري في البنوك المصرية.