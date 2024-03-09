وزيرة البيئة: نجحنا في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات الطبيعية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية التي شهدت العديد من الأعمال لتغيير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها، وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات، حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة، وتغيير المناخ الذي يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات، وتحليل البيانات الخاصة بقطاعي الهواء والمخلفات الصلبة.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء، ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج مهمة حول مدى نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

تغيير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد، إلى تغيير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعى الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية، وإضافة آليات بيئية في مسارها وأصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المٌتطورة التي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغيير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس على أرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية.

ولفتت إلى نجاح الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوقًا لها بل كل منهما داعم الآخر.