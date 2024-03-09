الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الفلسطينيين أثناء انتظار المساعدات

أصبح استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظار قوافل المساعدات الغذائية، عرضًا مستمرًا بشكل يومي في قطاع غزة، بدأت حدتها منذ حادث دوار النابلسي بشارع الرشيد، وازدادت مع مرور الأيام.

آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي كان منذ ساعات، حيث سقط شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لفلسطينييين كانوا ينتظرون المساعدات على دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة بشمال القطاع، وأدى إلى سقوط 20 شهيدًا والعديد من الجرحى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

استهداف بالقذائف والرصاص الحي

في السادس من مارس الجاري، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف والرصاص الحي الفلسطينيين حين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات عند دوار الكويت بغزة، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، ووثق بعض الفلسطينيين استهدافهم بالرصاص الحي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما استشهد 7 فلسطينيين في وقت سابق من الشهر الجاري أثناء انتظار المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أيضًا يوم الأحد الماضي، استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.

حادث دوار النابلسي.. وإدانة دولية واسعة

وكان حادث دوار النابلسي بشارع الرشيد بغزة جريمة للاحتلال الإسرائيلي أدانتها العديد من الدول والمنظمات الدولية، حيث استهدفت القوات الفلسطينيين أثناء وصول قوافل الشاحنات، وأعلنت واشنطن وتل أبيب فتح تحقيق في الأمر، وأدى حادث دوار النابلسي إلى سقوط حوالي 120 شهيدًا وأكثر من 700 جريح.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي التنصل من الجريمة، وقال إن شاحنات المساعدات هي التي قامت بدهس الفلسطينيين بسبب التدافع، في حين خرج دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقال إن الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات شكلوا تهديدًا للقوات الموجودة هناك.