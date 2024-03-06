عضو بـ«النواب» عن توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق: ينعش الاقتصاد

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرار الذي أصدره البنك المركزي بشان توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق «سعر العملة المحلية مقابل للدولار»، موضحا أنه سيقضي على السوق الموازية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد خلال الأيام المقبلة.

سيولة دولارية في السوق قريبا

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسواق المحلية، لا سيما بعد نجاح الدولة المصرية في إتمام مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثماري، ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.

تحسين الوضع الاقتصادي في مصر

وشدد على ضرورة التفاعل مع القرار الصادر من البنك المركزي بما يساهم في استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، قائلا: «قرار توحيد سعر الصرف جريء، وسيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية».