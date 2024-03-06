رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عضو بـ«النواب» عن توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق: ينعش الاقتصاد

كتب:

ولاء نعمه الله
10:31 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرار الذي أصدره البنك المركزي بشان توحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق «سعر العملة المحلية مقابل للدولار»، موضحا أنه سيقضي على السوق الموازية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد خلال الأيام المقبلة.

سيولة دولارية في السوق قريبا

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسواق المحلية، لا سيما بعد نجاح الدولة المصرية في إتمام مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثماري، ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.

تحسين الوضع الاقتصادي في مصر

وشدد على ضرورة التفاعل مع القرار الصادر من البنك المركزي بما يساهم في استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، قائلا: «قرار توحيد سعر الصرف جريء، وسيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية».

اقرأ المزيد:

ياسر عمر: الحكومة ترشد في نفقاتها خلال السنوات الماضية

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. مي عمر تخفي خبر فقدان جنينها عن ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة.. هل تنفصل مي عمر عن ياسر جلال؟

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.. شقيق مي عمر يعمل في شركة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6.. غيرة مي عمر على ياسر جلال من زوجته عاليا

مليون مشاهدة لفيديو طلب مي عمر الزواج من ياسر جلال في «علاقة مشروعة»

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الرابعة.. السائق يكتشف علاقة ياسر جلال بـ مي عمر
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.