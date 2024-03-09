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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: الظروف الصعبة التي عشناها لم نصنعها

كتب:

شريف سليمان
12:41 م | السبت 09 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حديثه للمصريين منذ ترشحه للرئاسة وحتى الآن لم يتغير: «كلامي من يوم الترشح متغيرش لأن التوصيف لا يتغير، نتحدث عن ظروف نحن حلها الوحيد، وذلك بالعمل والصبر».

وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «لم أعاتب أحدا أبدا، وأقول إن الظروف الصعبة التي نعيشها لم نصنعها بمغامرة».

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