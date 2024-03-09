«تموين مطروح» تحذر المواطنين من عدم غسل بلح رمضان: «بيتخزن بحبة الغلة»

حذرت المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، المواطنين من تناول البلح وجميع التمور بأنواعها دون غسيل، وذلك بسبب تخزينها باستخدام حبة الغلال السامة، والتي تظهر آثارها على التمور التي يطرحها التجار للبيع في الأسواق.

تحذير من وضع حبة الغلة على بلح رمضان

وأضافت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، في بيان لها، أنه بعد شراء بلح رمضان يجب غسله جيداً لأن هناك تجار يخزنوه بحبة الغلة، وهو ما يظهر في شكل البودرة الناعمة على جسم البلح، مشددًة: «اغسلوه جيداً قبل الأكل أو انقعوه قبل تناوله».

حملات تموينية على الأسواق

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح أنه يجري تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية التي تبيع السلع الغذائية المختلفة، وياميش رمضان تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ومتابعة جميع المنتجات الموجود في جميع مراكز ومدن محافظة مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، وضبط المخالفات، وتحرير محاضر رسمية بها وتحويلها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.