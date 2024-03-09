وصول 17 ألف طن قمح إلى ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46348 طنا، تشمل 1705 أطنان ملح، و9747 طن رمل، و8756 طن يوريا، و26140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54271 طنا، تشمل 16800 طن قمح، و12400 طن خردة، و6296 طن أبلاكاش، و11180 طن حديد، و1595 طن زيت طعام، و1000 خشب زان، و5000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 267 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2226 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 60485 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82403 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4230 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3977 شاحنة.