بالأسماء.. «معيط» يكرم الأمهات المثاليات في وزارة المالية

كرّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأمهات المثاليات داخل الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل مصدر إلهام حضاري بأسمى معانى الإخلاص والرحمة والإيثار والتضحية التى تمتزج بحكمةٍ وبصيرةٍ تتجلى مشاهدها فى شتى ميادين الحياة العامة والخاصة.

البناء الوطني الشامخ

وأضاف الوزير، فى الاحتفالية التى حضرها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن الأم المصرية تُجسِّد آيةً عظيمةً من آيات الله فى خلقه.. بفيض عطائها الذى لا يمتد لأبنائها وأسرتها فحسب، بل يضيئ مسارات متعددة أكثر شمولاً، على نحو يؤثر بكل قوة فى هذا البناء الوطني الشامخ والمجتمعي المتماسك، والزاخر بإسهامات إنسانية خالدة، موضحًا أننا نستمد من أمهاتنا العظيمات، روح العطاء المتجرد.. التى تبث فى نفوسنا طاقةً هائلةً من الأمل.

ترسيخ التماسك الاجتماعي

وأعرب خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية بوزارة المالية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تكريم الأمهات المثاليات بالوزارة، وخلق روابط اجتماعية مع العاملين والتواصل الدائم معهم، لافتًا إلى أن المكرمات قدمن إنجازات كبيرة في حياتهن العملية رغم ظروفهن العائلية باستشهاد أزواجهن في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن.

وتم تكريم كل من سمر محب الدين محفوظ، وإيناس يحيى أمين، ورحاب علي أحمد، وزيزي عبد الرازق إسماعيل، ونهاد نيازي محمد، ورحاب السعيد محمد، وعفاف عاشور يوسف، وصبرين أحمد علي، وشيرين محمد إبراهيم، والشيماء حسن البديوي، وسامية محمد علي، وسوسن محمد فاروق، وإيمان عبد الستار محمود، وسناء محمد جعفر، وأميمة سامي عبده، وهدى علي عبد المحسن، وبسينة وهيب عزيز، ومكية جاد مكي، وسحر السيد عبد الله، وحليمة عبد الحميد محمد، ودينا إبراهيم محمد، وسامية معوض إبراهيم، ونفسية حسني حسن، وجملات أحمد محمود، وعنايات محمد فرحات، وحنان مصطفى مراد، وأحلام صبح محمود، وعزة عبد المحسن متولي، وحنان حسن محمد، وعزة السيد محمد، وجيهان عاطف عز الدين.