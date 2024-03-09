الأهلي حصل على 3 إنذارات.. مصير البطاقات الصفراء بعد نهائي كأس مصر

في خضم المنافسة التي لا تعرف نهاية بين الغريمين الأهلي والزمالك، نجح المارد الأحمر في انتزاع الكأس الـ39، لبطولة كأس مصر، من أنياب الزمالك، في ديربي الأبرز بالكرة المصرية بعد الانتصار بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي شهدت سيلًا من البطاقات الصفراء التي حصل عليها لاعبو الفريق البطل.. فما مصيرها؟

مصير البطاقات الصفراء بعد انتهاء بطولة كأس مصر

3 بطاقات صفراء للأهلي، كانت من نصيب الثلاثي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، الأمر الذي أثار حيرة جماهير المارد الأحمر، التي تخشى تأثير تلك البطاقات على مصير أي من الثلاثي في المنافسات المقبلة، لكن لائحة اتحاد الكرة، تنص على إزالة جميع البطاقات الصفراء من سجلات اللاعبين بمجرد انتهاء البطولة.

ماذا يحدث حال الحصول على بطاقة حمراء في نهائي كأس مصر؟

لم يتم احتساب البطاقات الصفراء التي تلقاها لاعبو الأهلي خلال بطولة كأس مصر بعد انتهاء المباراة النهائية، إذ يجرى شطب جميع البطاقات الصفراء، بما في ذلك التي حصل عليها الفريق في الدور نصف النهائي، ويستثنى من ذلك البطاقات الحمراء، التي لا يمكن شطبها، ويواجه اللاعب الحاصل عليها عقوبة الإيقاف في المباراة التالية.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على الزمالك في نهائي كأس مصر، ليحصد لقبه رقم 39 في البطولة، كما نجح في كسر عقدة الابتعاد عن الانتصارات على الزمالك في نهائي كأس مصر منذ عام 2007، كما عزز الأهلي موقعه في صدارة قائمة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة المحلية.

إمام عاشور الذي حصل على بطاقة صفراء خلال اللقاء، كان نجم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك بعد هدفه في شباك فريقه السابق، إلى جانب صناعة هدف آخر لزميله محمد مجدي أفشة، فضلًا عن الأداء المبهر الذي حققه طوال مشاركته منذ الدقيقة الأولى.