رئيس قضايا الدولة يشيد بمبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم

أشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ، بإطلاق جريدة «الوطن»، مبادرة لتقديم خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات موسم رمضان 2024، بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

المبادرة تأتي ضمن استراتيجيات الدولة لدعم ذوي الهمم

وقال رئيس قضايا الدولة لـ«الوطن» إن هذه المبادرة تعد بادرة خير تقديراً لأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الدعم غير المسبوق لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع؛ باعتبارها من أولويات الدولة المصرية؛ لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد جهدا مقدرا ومشكورا للجريدة تقدمه لأبناء مصر من ذوي الإعاقة.

ومن الجدير بالذكر أن جريدة الوطن أطلقت خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف» ولتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.