«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»: الدولة تدعم تمكين أصحاب الهمم

بدأت منذ قليل احتفالية الأسرة المثالية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة أسرتي قوتي تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

عرضت الاحتفالية فيلما تسجيليا يتم لاستعراض جهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ملف ذوي الإعاقة.

دعم الرئيس السيسي لذوي الهمم

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الرئيس السيسي يدعم ذوي الهمم بشكل كبير ووجه كافة جهات الدولة من أجل العمل على تمكينهم وتمكن من تحقيق طفرة في هذا الملف.

وأشارت إلى أن الاحتفالية تأتي من أجل التعبير عن نجاح مبادرة أسرتي قوتي، مضيفة أن الأسرة هي الداعم الأول للشخص ذوي الإعاقة وهي صاحبة دور مكمل لجهود الدولة المصرية في ملف التمكين.