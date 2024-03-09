ما حقيقة فصل دير الأنبا برسوم عن إيبارشية حلوان؟.. مطران شبرا الخيمة يجيب

أثير جدل واسع على مواقع السوشيال ميديا حول فصل دير الأنبا برسوم العريان عن إيبارشية حلوان والمعصرة عن الإيبارشية، وذلك بالتزامن مع ترشيح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأنبا ميخائيل، أسقف حدائق القبة، ليكون أسقفاً للإيبارشية خلفًا للمتنيح الأنبا بيسنتي.

موقف دير الأنبا برسوم العريان بعد تجليس أسقف جديد

وجرى تداول بعض الشائعات التي تقول إن تبعية دير الأنبا برسوم العريان للبابا أصبحت دائمًة ومنفصل عن إيبارشية حلوان، وجرى تعيين الأنبا مرقس نائبًا عليه.

وردًا على ذلك، قال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا صحة لما يتردد من شائعات، مشددًا: «إلى الآن حسب علمنا فإن الدير يتبع إيبارشية حلوان والمعصرة».

وأضاف مطران شبرا الخيمة أنه من المقرر أن يتبع الدير الأنبا ميخائيل بعد سيامته أسقفاً لحلوان والمعصرة.

وكلف البابا تواضروس الأنبا مرقس في شهر أغسطس الماضي بالإشراف على دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والتعامل على كافة المستويات الإدارية والمالية والرعوية وإرسال تقارير دورية.