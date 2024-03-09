خلفاً لـ«بيسنتي».. من هو الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة الجديد؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لسيامة وتجليس أساقفة جدد للإيبارشيات التي رحل أساقفتها خلال الفترة الماضية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية سيامة الأساقفة الجدد، الليلة الساعة السادسة مساءاً، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أعضاء المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني أن يقوم البابا تواضروس الثاني بتجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، عقب نياحة الأنبا بيسنتي خلال الأيام القليلة الماضية.

من هو الأنبا ميخائيل؟

وتستعرض السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل، الذي رشحه البابا تواضروس، لتولي منصب أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، بحسب الكنيسة القبطية:

- ولد الأنبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 في ملوي بالمنيا، باسم إرميا إسحق ثابت.

- حاصل على البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، عام 2000.

- دخل الدير يوم 19 مارس 2002.

- ترهبن في 11 يوليو 2003 م، باسم الأب الراهب القمص بولس المحرقي.

- كان مسؤولاً عن مباني الدير في فترة رهبنته.

- تم رسامته كاهناً في نوفمبر 2011.

- تمت رسامته أسقفًا في 25 نوفمبر 2018 بيد البابا تواضروس الثاني.

- حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا.

- كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

- قبل أسقفيته بسنتين خدم في أسقفية الخدمات العامة (من يناير عام 2017)، وصار مسؤولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس

- بعد رسامته أصبح مقر خدمته في منطقة حدائق القبة، بعدما قام أنبا ماركوس بتسليمه الخدمة هناك. حيث صدر قرار بابوي رقم 24/2018 بتكليف نيافته بخدمة منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها وله الإشراف الروحي والمالي والإداري، ويكون محل إقامته في كنيسة مارجرجس بحمامات القبة، وتم البدء بتنفيذ القرار من 1 ديسمبر 2018 م.

- في يوليو 2020 أصبح هو وكيل الكلية الإكليريكية (كلية اللاهوت القبطية الارثوذكسية - الاكليريكية بالانبا رويس - القاهرة) لمدة ثلاثة سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية

- يعد الأنبا ميخائيل مقرر لجنة (الصحة النفسية ومكافحة الإدمان) الفرعية بالمجمع المقدس.