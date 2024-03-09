العالم يستعد لصدمة صينية جديدة بعدما أصبحت أكبر دولة دائنة.. ماذا يحدث؟

تعد الصين دولة ذات اقتصاد قوي عالميا، استطاعت خلال السنوات الماضية الوقوف على قدميها كقوى كبرى، وخلال الفترة الحالية يستعد العالم لمواجهة صدمة الصين الجديدة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، التي تتمثل في تأثير ارتفاع الصادرات الصينية على العمالة في العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحسب ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

الصين أكبر دول دائنة متصدرة قائمة التمويل العالمي

وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن أنه بفضل 20 عاما من فوائض الحساب الجاري - وهو مقياس للتبادل التجاري بين الدول- تمكنت الصين من تجميع أكبر قدر شهده العالم على الإطلاق من المدخرات الأجنبية، فمنذ مطلع الألفية جمعت أصولا أجنبية صافية بقيمة 4.3 تريليون دولار، ما جعلها أكبر دول دائنة متصدرة قائمة التمويل العالمي.

احتمال حدوث تحول آخر في الاقتصاد العالمي

وأعلن الاقتصاديون دق ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث تحول آخر في الاقتصاد العالمي انطلاقًا من الصين، يبدأ بسلسلة اضطرابات في التوريد إلى الأسواق المالية، ويمكن الشعور بهذه التداعيات في مختلف الصناعات، بحسب الصحيفة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الصدمة الصينية المتوقع حدوثها لم تكن الأولى في عالم الاقتصاد؛ إذ كانت بكين الواجهة المفضلة لاستثمار الأموال الخاصة لتحقيق أكبر عائد ممكن، وخلال الوقت الحالي تحاول الصين جاهدة مضاعفة إنتاج مصانعها من السيارات والآلات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، يفوق قدرة اقتصادها المحلي على استيعابه، فضلا عن دعم القروض الرخيصة الموجهة من الدولة، ليصل الأمر إلى إغراق الشركات الصينية الأسواق الأجنبية بمنتجات لا يمكنها بيعها في الداخل.