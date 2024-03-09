سفينة مساعدات إنسانية تنطلق إلى غزة.. أول شحنة بحرية (فيديو)

صرحت مؤسسة خيرية أمريكية بأنها تحمل مساعدات إلى قطاع غزة على متن سفينة في قبرص، وستكون هذه أول شحنة ترسل إلى القطاع الذي تعصف به الحروب، عبر ممر بحري تتطلع المفوضية الأوروبية إلى فتحه في نهاية هذا الأسبوع، بحسبما ذكرته وكالة «فرانس برس».

مساعدات إنسانية إلى غزة

رست سفينة «أوبن آرمز»، التي تحمل العلم الإسباني، قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص، وهو أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

ذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان أمس، أن فرق منظمة «وورلد سنترال كيتشن» موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متجه إلى شمال قطاع غزة.

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.



The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn — Open Arms ENG (@openarms_found) March 8, 2024

فتح ممر المساعدات البحري

وأشارت إلى أنهم كانوا يعملون على الاستعداد منذ عدة أسابيع مع شريكتهم، منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية، لتنفيذ فتح ممر المساعدات البحري الذي سيسهل تكثيف جهودهم في تلك المنطقة.

وأعلنت منظمة «أوبن آرمز» عبر منصة «إكس» المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن سفينتها متجهة للمغادرة وهي محملة بكميات كبيرة من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية لصالح المدنيين الفلسطينيين.

وتخطط المنظمة غير الحكومية لإرسال سفينة محملة بالإمدادات إلى سكان غزة، حيث تشهد الظروف الإنسانية وضعًا كارثيًا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال زيارتها إلى قبرص أمس، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بأن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم يوم الأحد.