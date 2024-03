سفينة مساعدات إنسانية تنطلق إلى غزة.. أول شحنة بحرية (فيديو)

صرحت مؤسسة خيرية أمريكية بأنها تحمل مساعدات إلى قطاع غزة على متن سفينة في قبرص، وستكون هذه أول شحنة ترسل إلى القطاع الذي تعصف به الحروب، عبر ممر بحري تتطلع المفوضية الأوروبية إلى فتحه في نهاية هذا الأسبوع، بحسبما ذكرته وكالة «فرانس برس».

رست سفينة «أوبن آرمز»، التي تحمل العلم الإسباني، قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص، وهو أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

ذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان أمس، أن فرق منظمة «وورلد سنترال كيتشن» موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متجه إلى شمال قطاع غزة.

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.



The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn