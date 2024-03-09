«الإصلاح والنهضة»: يوم الشهيد تكريم مستحق لفرسان بذلوا الغالي من أجل الوطن

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة، إذ يستذكر الشعب تضحيات أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة مصر، موضحا أنه بمثابة تكريم مستحق لفرسان نبلاء بذلوا الغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن.

وأضاف عبد العزيز في تصريحٍ خاص لـ«الوطن» أن يوم الشهيد هو تكريمٌ، وواجبٌ علينا جميعًا أن نُخلّد ذكراهم ونُكرم أهاليهم الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجل أن نحيى حياةً آمنةً ومستقرةً.

يوم الشهيد.. استعادة لذكرى مهمة

وأشار إلى أنّ اختيار التاسع من مارس كل عام للاحتفال بيوم الشهيد هو رمزٌ مهم واستعادة لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، والذي كان تجسيدًا حيًا للقائد الذي يقف مع جنوده في خط المواجهة تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

رئيس حزب الإصلاح: تكريم الشهداء عرفا ملازما للدولة

وأشاد عبد العزيز باللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أهالي شهداء الواجب، ليس فقط في يوم الشهيد، بل أصبح عرفًا ملازمًا للدولة المصرية وقيمةً تجمع بين الامتنان والوفاء.

وأكد أنّ تضحيات شهداء الواجب على مدار تاريخ مصر الطويل والممتد هي التي تحفزنا على الحفاظ على أمن هذا الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وهي التي تدفعنا لتنمية هذا الوطن وبنائه لنرد ولو جزءًا يسيرًا من حق هؤلاء الكرام الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن نحيى نحن في وطنٍ آمنٍ ومستقر.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة جميع المصريين إلى التكاتف والوحدة من أجل تحقيق أهداف مصر ومستقبلها المشرق، وأن نكون على قدر تضحيات شهدائنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن.