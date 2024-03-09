عضو بـ«مستقبل وطن»: احتفالية يوم الشهيد ذكرى عطرة تكشف حب المصريين لوطنهم

وجه رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدًا أنه يتجدد خلال هذه الذكرى العطرة إحساس الفخر والعزة والكرامة لما تملكه مصر من جنود بواسل وجينات مصرية أصيلة تكشف حب المصريين لوطنهم، واستعدادهم الدائم للتضحية بالغالي والنفيس في الدفاع عن أرضهم وحمايتها من أي معتدٍ.

ذكرى عطرة تكشف حب المصريين لوطنهم

وأضاف عبدالغني في بيان له اليوم، أن في مصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دفعوا أرواجهم ثمنًا غاليًا فداءً للوطن، فكانت بطولاتهم وانتصاراتهم خالدة في صفحات التاريخ بأحرف منذ نور، تتوارثها الأجيال، وتنبض قلوب جديدة بالشموخ والعزة والفخر وحب التضحية من أجل الوطن، ويهابها الأعداء عبر الزمن، لافتًا إلى أن هناك مثالًا آخر يجب أن نعيرهم خالص التقدير والشكر، هم أسر الشهداء والمصابين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والوفاء.

وأشار القيادي بحزب مستقبل إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عما تواجهه مصر من تحديات وأزمات لم تتوقف عند الحروب فقط، وإنما استمرت أعقاب ثورة 2011 وثورة 30 يونيو 2013، وحربها على الإرهاب خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحمل الشعب المصري تبعات أزمات العالم التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وتسببت في زيادة الأسعار، فضلًا عن وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حربها على الإرهاب.

المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية

وشدد عبدالغني على أن صبر المصريين ووطنيتهم الفريدة، كانت سببًا في وصول مصر إلى مرحلة الاستقرار والأمن، والبدء في مرحلة البناء والتعمير، ثم مرحلة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بسواعد مصرية وطنية وفية ومخلصة، فضلًا عن دورها الريادي لقيادة عمليات السلام في المنطقة، بما يدعو شباب مصر إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعته ونهضته واستقراره.