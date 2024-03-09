قصة بطل كرم الرئيس السيسي اسمه في يوم الشهيد.. «ترك تاريخا مشرفا»

في يوم 30 مايو من 2021، انقلبت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، رأسًا على عقب، وكأن أحد منازل المدينة سقطت أعمدتها، بعد أنّ استُشهد البطل عقيد أركان حرب، خالد أحمد علاء الدين العريان، إثر مداهمة واشتباكات مع الجماعات الإرهابية بسيناء.

اشتباكات بالشيخ زويد، تصدى لها البطل الشهيد بقوة، لا يطرأ في باله سوى رمال وطنه التي ارتويت بدمائه الذكية، بعد أنّ تصدى للعناصر التكفيرية، ليُصاب برصاصة أودت بحياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة تاركًا خلفه تاريخًا بطوليًا يُحكى للأجيال القادمة.

كلمات في رثاء الشهيد

«الإرهابيين الجبناء ماكنش عندهم المقدرة أنهم يقفوا في وشك، كنت راعبهم واترعبوا أكتر لما عرفوا إنك رجعت لهم سيناء من تاني، أنت في الجنة»، بهذه الكلمات، ودع الدكتور محمد عبد المقصود غنيم، شقيق زوجة الشهيد الراحل، جثمانه حينها، متحدثًا عن حب الجميع له.

واليوم، كان الشهيد الحاضر الغائب في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بعد أنّ كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد «والدته، ووالدة زوجته»، ويواسيهما في لقطة إنسانية مُبرزًا بطولة نجلهما الشهيد.

احتفال يوم الشهيد

وكانت فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد، قد شهدت دعاءً من الداعية مصطفى حسني لمصر وشعبها، وأمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعاء «حسني» بأن يحفظ الله مصر وشعبها ويرزقها الأمن والسلام والاستقرار.