«حماة الوطن»: كلمة الرئيس في «يوم الشهيد» حملت رسائل طمأنة للمصريين

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن كلمات الرئيس السيسي اليوم في احتفالية «يوم الشهيد» جاءت قوية ومهمة للداخل والخارج، حيث حرص الرئيس على طمأنة المصريين على الوضع الاقتصادي بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي من شأنها تصحيح مسار الاقتصادي المصري.

رسائل طمأنة للشارع المصري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن في تصريحات لــ«الوطن»، أن حديث الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية بحاجة للوقت لتصبح من أفضل الدول عالميا يعد كلاما في الصميم، ومدروسا جيدا من قائد حقيقي، كما أن التاريخ سيذكر أن الرئيس السيسي قال إن مصر انتقلت إلى الأمان على يد رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل بجلد وإنكار للذات لبناء الوطن.

وأوضح «سليمان»، أن رسائل الرئيس السيسي بشأن الوضع الخارجي جاءت مهمة وحملت معان عديدة، حيث أكد أن مصر لا يمكن أبدا أن تخون الفلسطينيين، فضلا عن حديثه عن إعادة إعمار قطاع غزة يعد أمر مهما للغاية في ذلك التوقيت، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على أن معبر رفح مفتوح دائما من قِبل الإدارة المصرية.

وتابع: «كل هذه الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للداخل والخارج تحمل رسائل طمأنة للجميع على الشأن المصري على كل المستويات، موضحا أن يوم الشهيد يوما مجيدا في حياة الدولة المصرية.