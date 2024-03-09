الكشف على 2700 مريض مجانا في قافلة طبية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية النجيحي بمدينة صان الحجر، والتي استمرت لمدة يومين.

14 عيادة في القافلة

واوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 14 عيادة، بها 12 تخصصًا طبيًا وهي: «الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، كما جرى تخصيص عيادتين لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات.

إجراء الفحوصات المعملية

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2708 مرضى من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.