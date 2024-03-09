«مياه الإسكندرية» تحصل على المستوى الأول للأداء الأمني المتميز

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، درع المستوى الأول للأداء الأمني المتميز في مجال تأمين المنشآت، وذلك ضمن خمس شركات حصلت على نفس المستوى، وهي: مياه الإسكندرية، ومياه القاهرة، وصرف القاهرة، وشركتي الجيزة وسوهاج.

وبحسب بيان مياه الإسكندرية اليوم، فإن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني لدى شركات المياه، وذلك باتخاذ كافة الضوابط والإجراءات الأمنية، ومتابعة التطور العلمي والتكنولوجي في مجالات التأمين، وذلك بإستخدام كاميرات المراقبة، والبوابات الكاشفة عن المعادن، ومنظومة G.B.S للسيارات، وأجهزة اللاسلكي ومستوى أفراد الأمن والإلمام بمهام العمل، وأجهزه إنذار الحريق والسرقة وأيضاً في مجال تأمين الديوان العام للشركة، والمحطات والمخازن وإدارة المركبات وأماكن تخزين الخردة.

أرشيف آمن للبيانات

وأكد المهندس أحمد جابر فى كلمته، أن شركة مياه الشرب في الإسكندرية لا تتوانى في دعم جميع القطاعات بالشركة بكل الإمكانيات التي تؤهلها لأخذ مكانة مرموقة بين صفوف الشركات التابعة وجميع الشركات الأخرى، وتدعم قطاع الأمن بكافة الإمكانيات والدورات التدريبية التي تؤهلهم في حراسة منشآت الشركة، كما أنشأت أرشيفًا أمنيًا يسهُل من خلاله الحصول على كافة البيانات في أسرع وقت ممكن، وكذلك عملت على توحيد الزى الخاص بهم لتمييزهم وظهورهم بالشكل اللائق والمشرف.